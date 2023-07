ÉVÈNEMENT – « Brain Up » ou comment booster son cerveau

L’évènement « Brain Up » propose des ateliers pour bien s’occuper de son cerveau. Il aura lieu samedi prochain à l’hôtel Le Pavé Antaninarenina. Entrée libre.

Apprendre à s’occuper de son cerveau. Explorer les curiosités du cerveau humain à travers des activités cognitives et ludiques, voilà ce que propose « Brain Up », un évènement qui, pour sa première édition se tiendra samedi prochain à l’hôtel « Le pavé » Antaninarenina. Au programme, diverses activités éducatives ainsi que des expositions et ateliers. « C’est un évènement qui tournera autour du cerveau humain et la façon de développer les capacités mentales. Que ce soit le fonctionnement cérébral, la performance mentale ou encore la psychologie, tout sera abordé avec des professionnels de ces domaines », confie Mino Rakotozandriny, préparatrice mentale et organisatrice de l’évènement. Les organisateurs ont en effet mis les bouchées doubles en réunissant une multitude d’experts du cerveau, pour expliquer comment l’utiliser à son potentiel « optimal ». « Nous avons par exemple des médecins neuropédiatres qui donneront des conférences, nous avons aussi l’Ordre des psychologues qui sera présent lors de cet évènement. Il y a aussi des préparateurs mentaux », expliquent les organisateurs. Une occasion d’en apprendre un peu plus sur les façons de mémoriser ou d’utiliser des capacités cérébrales qui pourraient donner un petit plus au quotidien, que ce soit à l’école ou dans le monde du travail. Le tout, dans un cadre agréable et décontracté. « Ce ne sera pas simplement des expositions interminables, nous avons tout mis en œuvre pour que le contenu soit adapté à toutes les générations, que ce soit une agréable expérience pour les visiteurs, parents et enfants ou encore les jeunes. Tous les contenus que nous avons concoctés vont dans ce sens, les textes seront intelligibles même pour un enfant », explique Mino Rakotozandriny.

Activités ludiques

Comme il s’agit d’un événement éducatif et familial, les activités seront très diversifiées et échafaudées en conséquence. “Des stands d’expositions et les ateliers seront mis à la disposition des visiteurs pour qu’ils puissent profiter également de cette occasion de pouvoir faire des activités en famille », comme l’a expliqué Seheno Ranoarivony, également organisatrice de l’événement. Aucun âge limite n’est fixé pour la participation à certaines activités comme le concours de dessins qui verra la participation des enfants de 5 à 18 ans. L’entrée sera gratuite et le contenu large et adapté à tout public. Il y aura par exemple des stands de lecture pour les enfants, ou encore un concours de Rubik’s cube 3×3 et d’autres compétitions de mémorisation, de jeux d’échecs pour les amateurs ou encore de mémorisation (mindmapping). L’objectif de cette première édition de « Brain Up » est d’en faire un évènement qui permettra de partager les différentes manières de procéder en termes de développement des capacités cérébrales. Il est aussi question de faire en sorte que les visiteurs puissent avoir des savoir-faire pouvant directement être appliqués dans les domaines de l’apprentissage ou encore dans celui de la vie quotidienne.