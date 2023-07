EMPLOI DES JEUNES – Une nouvelle plateforme d’offres et de demandes de stages

Les acteurs et partenaires sociaux ont annoncé hier leur intention de créer une plateforme de rencontres entre offres et demandes de stages afin de favoriser la montée en compétence des jeunes. Elle a été lancée par l’observatoire de la jeunesse, l’association Entreprendre à Madagascar (EAM), le ministère du Travail, de l’emploi, de la Fonction publique et des lois sociales (MTEFPLS) ainsi que l’Organisation internationale du travail (OIT), en préparation de la journée mondiale des compétences des jeunes qui aura lieu les 14 et 15 juillet prochains. L’objectif de cette plateforme est de créer un système d’information permettant de mettre en relation les offres et les demandes de stages professionnels en utilisant la technologie. Selon un document de l’EAM, l’une des voies pour faciliter l’accès à l’emploi et développer les compétences en entrepreneuriat est d’effectuer un stage professionnel après les études ou les formations diverses. Cependant, les conditions favorables à la promotion des stages professionnels en faveur des diplômés et des certifiés ne sont pas réunies. Les jeunes ne parviennent pas à satisfaire les besoins du marché du travail en raison d’un écart de compétences entre les exigences du marché et les capacités des jeunes diplômés, comme l’a souligné Tojo Hiarimanana, directeur général adjoint de l’EAM. Cette organisation estime que l’insertion des jeunes dans un emploi décent grâce à l’acquisition d’expériences serait facilitée si des mécanismes politiques et juridiques de promotion des stages étaient mis en place, combinés à des pratiques d’accompagnement à l’accès à l’emploi. Cependant, cela nécessiterait un cadre de dialogue et d’action plus volontariste mobilisant l’ensemble des parties prenantes, d’où l’importance stratégique d’une action focalisée dans ce domaine.

«Il est nécessaire d’établir une agence d’intermédiation qui permettrait de mieux faire correspondre l’offre et la demande de stages. Cette agence n’a pas encore été créée à Madagascar, ce qui soulève la problématique d’une transition réussie de l’école au monde du travail» a souligné Coffi Agossou, Directeur pays de l’OIT. Selon lui, cette agence serait chargée de fournir des orientations sur les compétences demandées sur le marché local et international, ainsi que sur les formations à suivre pour acquérir ces compétences et répondre aux exigences des entreprises. Par ailleurs, l’idée de créer cette plateforme sera approfondie lors de l’événement de célébration, au cours duquel tous les avis convergents seront les bienvenus. Elle permettra aux jeunes de trouver des stages en tant qu’expérimentation vers l’emploi. Le directeur général de la promotion de l’emploi au MTEFPLS souligne de son côté, qu’il n’y a pas d’autre moyen plus sûr pour favoriser l’emploi des jeunes que de renforcer leurs compétences. Elle ajoute que la création d’un environnement propice à l’action des jeunes est déjà incluse dans le document cadre du programme pays pour le travail décent.