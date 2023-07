DIGUE D’ANKADIMBAHOAKA – Braquage armé d’une moto en marche

Deux individus roulant à moto ont été la cible d’un trio armé. Les mal- faiteurs ont ouvert le feu pour les éjecter et s’emparer de leur deux-roues.

Braquage en plein jour sur la route-digue. Hier en fin de matinée, une escouade de bandits armés a dérobé un scooter au nez et la barbe des propriétaires. L’acte a été commis aux alentours de 11h30 au passage de la gare routière d’Ankadimbahoaka. Deux hommes étaient sur la moto. Ralentis par le trafic et le mauvais état de la route en plusieurs endroits qui les obligeaient à rouler avec lenteur et prudence, les motards sont tombés dans le guet-apens des malfaiteurs. La bande est constituée de trois membres. En un éclair, ils ont surgi de toutes parts pour encercler le deux-roues et ses occupants. L’un des assaillants a, dans la foulée, tiré un coup de feu. Sans crier gare, ses comparses ont éjecté les deux motards de leur engin pour s’en emparer au passage. Tout s’est passé très vite. En deux temps trois mouvements, les bandits ont sauté sur la moto dont ils ont pris le contrôle pour aussitôt prendre la poudre d’escampette en démarrant en trombe. Les voleurs n’ont rien pris d’autres que la moto. Désemparés, les deux hommes dépouillés de leur deux-roues ne pouvaient que faire des va-et-vient dans tous les sens, cherchant désespérément de l’aide. Après avoir entendu des coups de feu, ce n’était qu’en les voyant abandonnés à eux-mêmes, casques sur la tête, que les personnes des environs ont compris ce qui venait de se passer.

Recherches infructueuses

La police est intervenue sitôt informée du braquage. Toutefois, le trio armé avait déjà réussi à s’évanouir dans la nature. Des recherches ont été d’emblée effectuées et un bouclage effectué, mais sans résultats. Les brigands opéraient à visage découvert. De visu, ils semblaient déjà avoir bien planifié leur coup, pour attendre de pied ferme la moto prise pour cible. Le coup de feu tiré au moment des faits a plongé dans la terreur les environs. Pétrifiés, en voyant les bandits à l’œuvre, les témoins oculaires sont restés impuissants et du coup n’ont rien tenté. Aucun blessé n’est toutefois à déplorer dans cette attaque à main armée.