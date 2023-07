DÉROCTAGE À AMBOHIMANGAKELY – Cent vingt-cinq familles relogées

Une session de déroctage est effectuée à Ambohimangakely, dans le fokontany d’Ikianja et Tsarahasina. Deux gros blocs de pierre de 2 200 tonnes qui menacent de s’effondrer sur les habitations en aval, vont être abattus durant près de trois semaines. Le travail consiste à protéger le voisinage d’éventuels risques d’accident et se fera manuellement pour éviter que les explosions n’aggravent les risques. Les familles concernées doivent déménager le temps que durera ce déroctage pour leur sécurité. «Cent vingt-cinq familles qui vivent en aval de ces pierres seront relogées dans des tentes», explique Elack Olivier Andriakaja, directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Elles seront prises en charge par le BNGRC en collaboration avec la commune rurale d’Ambohiman­gakely. Des vivres seront distribués équitablement entre les victimes par le BNGRC et la commune, de même les indemnités de ceux qui se chargent du déroctage seront payées par le BNGRC. Les familles concernées, après des arguments persuasifs des responsables qui ont dissipé leur crainte de voir leurs habitations s’écrouler, ont accepté de plein gré la démolition de ces gros blocs de pierre.