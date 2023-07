DÉCENTRALISATION – Les maires d’Atsimo Antsinanana se forment

En réponse au processus de la Décentralisation émergente initiée par le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, l’Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL) organise une formation pour les responsables des quatre-vingt dix-huit communes qui composent la région Atsimo Atsinanana. Se tenant dans la Commune urbaine de Farafangana, la formation a débuté le 10 juillet et prendra fin le 14 juillet. Cette initiative vise à renforcer les compétences des élus locaux et des acteurs de la gouvernance, dans le but d’améliorer le développement local et de promouvoir une gestion efficace et transparente des collectivités.