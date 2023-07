CNAPS – Toutes les agences fermées à nouveau

Une communication a été faite par les membres du personnel au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociales (CNaPS). Ils ont remis sur table leurs revendications pour en tirer d’ autres bénéfices plus remarquables. Leurs demandes restent inchangées pour mieux protéger les deniers publics, selon leurs dires. Le service minimum s’est achevé hier, mercredi, comme convenu, et toutes les agences de la CNaPS seront donc fermées à nouveau à partir d’aujourd’hui. «Une assemblée générale sera organisée ce jour, afin de décider sur la poursuite des revendications. Nos demandes n’ont pas été toutes prises en compte car certaines sont restées sans réponses. En attendant d’obtenir des réponses favorables, nous allons suspendre toutes les acitivités», explique Lala Tovohery Hajaina, délégué syndical du personnel de la CNaPS. Les plus importantes dans les demandes de ses syndicalistes restent l’affaire qui implique la directrice générale par intérim (DG pi) Joslina Tsaboto, concernant sa libération pure et simple, et l’affaire de 2022 sur le détournement de l’argent au sein de l’établissement. Ils exigent des explications claires et précises ainsi que la poursuite en justice de ceux qui ont dilapidé les cotisations des membres. La grève des employés continue donc à la CNaPS pour une durée illimitée. Néanmoins, le personnel espère recevoir des réponses satisfaisantes de tous les responsables auxquels ils ont adressé leurs demandes car la vie de milliers de personnes dépend de lui. « Environ mille personnes par jour sont reçues pendant deux heures durant la tenue du service minimum», souligne le délégué syndical. Elles ont besoin des services de la CNaPS, raison pour laquelle les revendications des employés doivent trouver des solutions durables. Et surtout, c’est la période pour les personnes du troisième âge de déposer leur certificat de vie afin de bénéficier de leur pension. Nombreux sont ceux les retraités qui rentrent bredouilles car deux heures quotidiennes ne suffisent pas pour les recevoir tous. Une autre raison pour répondre d’urgence aux revendications du personnel de la CNaPS.