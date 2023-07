ASSAINISSEMENT – Chasse aux occupants et commerces clandestins au bord de la mer 

Les premiers vacanciers sont arrivés à Mahajanga depuis la fin de la semaine passée. La fameuse place publique au bord de la mer est déjà envahie par des promeneurs surtout le soir. Les différents équipements de loisir, dont les manèges, ont déjà débarqué à Mahajanga. Parallèlement, la commune urbaine de Mahajanga a décidé de faire le ménage sur les sites touristiques, notamment le bord de la mer et le Village touristique. Lundi, une équipe de la Police municipale, dirigée par le commandant Marcel Tsiaraso, a procédé à l’assainissement du fameux boulevard Poincaré et de l’esplanade du front de mer. Une chasse aux commerçants clandestins a été menée. Des kiosques en construction précaire et des installations de fortune érigées sans l’autorisation de la commune ont été enlevées et saisies. Les marchands de brochettes ambulants sont également pourchassés. « Désormais, l’ordre sera rétabli sur cette place. Nous allons restaurer l’image de la cité des Fleurs et surtout le Bord de mer. En cette période de vacances, il est important que tout redevienne comme avant et ce sera définitif. Un contrôle de routine des licences sera dorénavant réalisé au quotidien et en permanence face à ces commerçants clandestins. Le Village touristique sera également assaini », déclare le chef de service de la Police municipale au sein de la commune de Mahajanga. Durant cette période, on constate une augmentation des commerçants illégaux à Mahajanga, et surtout sur les places publiques. Les responsables doivent également prendre des mesures strictes et drastiques concernant les jeux de hasard (tourniquets et jeu de dés) à ciel ouvert, entre le siège de la CNaPS et le WC public, près des bureaux du Bianco. Cela va faire plus d’une décennie qu’ils sont installés sur la voie publique. Mais personne n’a osé lever le doigt pour interpeller cette infraction. Les responsables font deux poids deux mesures. Les jeux de hasard interdits par la loi se voient sur la place public publique, tandis que les marchands ambulants sont pourchassés.