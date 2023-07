ANTANANARIVO – Coupures d’eau dans plusieurs quartiers

L’approvisionnement en eau dans divers quartiers d’Antananarivo est perturbé depuis deux jours. Les usagers sont contrariés face à cela. Des protestations de toutes sortes sur les réseaux sociaux à propos des coupures d’eau. Ambodivona, Tsaramasay, Ankorondrano, Andranomahery, Andraharo, Anosivavaka, et bien d’autres quartiers, sont victimes de ces coupures. Les utilisateurs de facebook ont même créé des insolites pour soulager leur mécontentement. “Privés d’eau, nous allons sortir infects”, disent les uns, “acheter de l’eau minérale pour se doucher va devenir la solution à cette situation désormais”, racontent d’ autres. Plusieurs quartiers d’Antananarivo n’ont pas d’eau depuis quelques jours, à cause de problèmes techniques. «Cela fait plus de deux jours », explique Farasoa Ramandimby, habitante de Faravohitra. La première raison à ce problème persistant pour les clients de la société d’approvisionnement en électricité et eau (Jirama) est le remplacement des tuyaux conducteurs d’eau dans différents secteurs de la ville. Les premiers étaient prévus fonctionner ce mardi. L’eau n’est revenue que ce mercredi pour certains quartiers. Les bénéficiaires ont montré leur mécontentement à propos des excuses par rapport à ces coupures. Les usagers ont recours à l’achat d’eau auprès des bornes fontaines publiques. Encore faut-il prendre son mal en patience tant les files d’attente sont longues. Le problème s’accroît, et la société d’État n’a présenté des solutions que ce matin pour certains quartiers. La distribution d’eau par des camions citernes est la solution trouvée pour principalement les habitants de la Haute-ville. Une lueur d’espoir pour les utilisateurs, la jirama annonce une amélioration dans les jours à venir, les pannes techniques sur les tuyaux sont en cours de réparation depuis mercredi matin.