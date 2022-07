Sculpture – Ferronnerie : Donné Vy immortalise la relation entre Madagascar et l’Europe

Une pièce sculpturale en acier, l’œuvre du talentueux sculpteur et ferronnier Donné Vy représentant un « Ravinala » sublime désormais la ville des Mille.

L’emblème même de Madagascar, une plante qui représente à elle seule la culture du pays au delà de nos frontières, le ravinala est tout un symbole qui fait la fierté de la nation entière. C’est en tant que tel qu’il symbolise ainsi désormais aussi cette collaboration intarissable entre l’Union Européenne et Madagascar depuis plusieurs décennies maintenant. Hier, du côté du jardin d’Anosy s’est tenue la cérémonie pour la remise officielle par l’Union Européenne à la Mairie de la Commune urbaine d’Antananarivo d’une sculpture en acier exceptionnel représentant un ravinala, réalisée par l’incontournable sculpteur et ferronnier Dieudonné Razafinjatovo dit Donné Vy.

Il s’agit là d’une sculpture très particulière, car elle conjugue aussi bien de la part de l’artiste les valeurs de la Grande île, que les valeurs de l’Union Européenne. Giovanni Di Girolamo, ambassadeur de l’Union Européenne auprès de la république de Madagascar et de l’Union des Comores, ainsi que Naina Andriantsitohaina, maire de la Commune urbaine d’Antananarivo saluent communément le talent de l’artiste. Comme toutes les créations Donné Vy, l’œuvre en question en impose et impressionne par sa splendeur, ainsi que ses couleurs chatoyantes représentant l’Europe.

« Un hommage à l’histoire »

Au-delà de sa portée symbolique, ce ravinala qui orne le jardin d’Anosy promeut aussi derrière l’histoire même et les fondements de l’Union Européenne. Le fait est que dans le cadre des célébrations de la semaine de l’Europe 2022 qui s’est tenue à Antananarivo du 2 au 9 mai, surtout à l’occasion de la commémoration de la « Déclaration Schuman du 9 mai 1950 », acte fondateur de la création des institutions européennes célébré chaque année durant la « Journée de l’Europe », la délégation de l’Union Européenne à Madagascar a également souhaité que soit réalisé un film de trois minutes pour rappeler brièvement les principales étapes de la construction de l’Europe, depuis ses débuts au lendemain de la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours, et rendre hommage au partenariat de longue date entre elle et Madagascar.