Rapts à Mahabo – Un ravisseur notoire abattu

Après une série d’enlèvements souvent doublés de meurtre dans le Menabe, la police n’a écarté aucun renseignement permettant de chasser les auteurs.

Rien que hier, elle a mis la main au collet d’un premier suspect dans la ville de Mahabo. D’autres se sont échappés. Les éléments d’intervention ont poursuivi la filature et réussi à localiser un hameau en zone rurale qu’est le repaire d’un autre kidnappeur notoire et sa bande. La principale cible a opposé une vive résistance en ouvrant le feu sur les policiers. Il est tombé sous les balles au cours d’un échange de tirs. Les autres membres de sa meute ont pris leurs jambes à leur cou en abandonnant leurs portables, amulettes, cartes d’identité nationale, passeports et armes blanches.

L’insécurité a repris du poil de la bête dans les districts voisins, Morondava et Mahabo. Récemment, deux enfants, après quelques heures de disparition, ont été retrouvés morts. L’un a perdu ses yeux et l’autre, sa langue. Et pas plus tard que lundi, un gardien et sa compagne ont été attaqués. La femme a été tuée. Son futur mari est toujours dans le coma à l’hôpital.