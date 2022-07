Guerre de leadership à la FMF – Lourde délégation de la FIFA

Cinq responsables de la Fifa sont en visite à Madagascar. Ils rencontreront les dirigeants du football malgache pendant trois jours.

CALENDRIER très chargé. Cinq émissaires de la Fifa sont dans nos murs depuis hier pour discuter pendant trois jours avec les dirigeants du football malgache de l’avenir de la discipline après le long moment de souci de gouvernance.

Ces responsables de la Fifa sont, en l’occurrence Céline Zigaul, gestionnaire de programme de développement au sein de la Fifa et de la Caf, Christoph Suppiger, responsable du programme de gouvernance financière, Ahmed Harraz gestionnaire principal de gouvernance et res­pon­sable des projets stratégiques et de gouvernance, David Fani responsable du bureau régional Afrique australe et Sanda Rasoamahenina coordinateur de projet du bureau régional Afrique australe. «Ils sont ici pour observer de visu la situation du football malgache. Qu’est-ce qu’il faut améliorer et quelles sont les collaborations à entretenir… L’un des points essentiels sera aussi de trouver ensemble une solution pour débloquer l’éventuelle suspension du financement» a soufflé le président par intérim de la FMF, Victorien Andrianony. «Concernant la gouvernance en général, ce sera l’occasion d’établir le calendrier des élections au niveau des ligues, prévues cette année»,poursuit-il.

Déblocage de la suspension

La délégation de la FIFA a visité hier matin le stade Barea de Mahamasina, et a enchaîné dans l’après-midi par une série de réunions au siège de la Fédération, faisant le point de situation générale de la Fédération et le côté financier, avec la présentation du fonction­nement et des responsabilités des départements de la Fédération, par le président par intérim Victorien Andrianony et la secrétaire générale, Ranja Mahatovo.

Ce mercredi, aura lieu la rencontre avec les membres du comité exécutif pour la révision des projets forward en cours, suivie de la réunion avec la direction financière et les présidents des organes juridictionnels. Et la troisième journée sera marquée par l’entrevue avec le ministre des Sports, puis avec les présidents des ligues et l’audit statutaire. Une réunion de restitution bouclera leur visite à Madagascar. La délégation de la FIFA quittera le pays jeudi soir. Apparemment, le problème de gouvernance au sein de la FMF s’est aplani après la lettre de la Fifa en date du 7 avril désignant Victorien Andrianony en tant que président par intérim.