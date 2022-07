Élevage – La filière « foie gras » soutenue par l’État

Une grande première. La filière élevage pour la production de foie gras est considérée en haut lieu. Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage a été représenté à Behenjy, dans la région Vakinankaratra pour « la Foire du gras ». Behenjy, commune de renom en élevage de canards et d’oies pour la production de foie gras, a accueilli la première édition de la foire du gras, organisée par l’association des Producteurs de foie gras de Behenjy. Mets très tendance et au bon goût, le foie gras est issu de l’élevage et de l’engraissement par gavage de canards et d’oies.

Le ministère de l’Agri­culture et de l’élevage a mis la barre très haut en envi­sageant de rehausser la qualité du foie gras pour une conquête internationale.

Durant le discours d’usage, le représentant du ministère a fait savoir que la filière foie gras dans le Vakinan­karatra est soutenue par le Fonds de développement agricole (FDA ) dans le volet « projet professionnel » à hauteur de 66 millions d’ariary. Du matériel de production et des séries de formations entre autres ont été dispensés.

Le soutien financier et matériel s’étalera encore pendant deux ans. Comme perspective, la filière envisage de mettre en place une « plate­- forme du foie gras ». L’objectif est de professionnaliser encore plus les éleveurs et producteurs. Le foie gras apporte des éléments nutritifs importants pour le corps humain. Il a été précisé que le marché du foie gras est encore très ouvert.