Anniversaire – La Direction générale du Trésor à la rencontre du public

Pour marquer le début de la célébration de son soixantième anniversaire, le Direction générale du Trésor tient deux journées au parvis de l’hôtel de ville à Analakely. Hier et aujourd’hui.

Beaucoup de citoyens ignorent les attributions et les vocations réelles du Trésor Public Malagasy. Ce département du ministère de l’Économie et des Finances est surtout connu par le grand public pour le paiement des pensions et des soldes. Il est aussi souvent pointé du doigt à chaque retard de paiement allant de la part des personnes lambda à des entités publiques elles-mêmes.

Et pourtant, le ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarini­rinarison a expliqué en marge de l’ouverture officielle des « Journées du Trésor » qui se tient jusqu’à ce jour au Parvis de l’Hôtel de Ville à Analakely, que le Trésor public se situe à la dernière case de la chaîne du paiement des dépenses. Parfois, les plaintes contre le Département surviennent alors qu’il vient juste de réceptionner les dossiers. Or la responsabilité personnelle et pécuniaire des Comptables publics est engagée dans la gestion des fonds publics en cas d’irrégularités de la part des comptables publics. Leurs descendants sont tenus de tout rembourser. La rigueur est donc de mise dans le traitement des dossiers.

Face à cette méconnaissance des procédures et des missions du Trésor public, les dirigeants et le personnel à travers ses syndicats et associations ont décidé d’aller directement à la rencontre du grand public. Tous les départements techniques tiennent un stand où sont présentées leurs activités. Une enquête de satisfaction y est aussi organisée.

Selon le Directeur Géné­ral du Trésor Andry Nirina Rajaofetra, l’objectif de cette enquête est de récolter les plaintes mais aussi les aspirations des usagers pour l’amélioration des services qui leur sont rendus par le Trésor Public. Cet événement rentre également dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire du département avec comme thème « Un Trésor public moderne travaillant dans la rigueur, la transparence et l’intégrité » . Le Trésor Public Malagasy projette d’ailleurs d’organiser d’autres événements similaires dans les autres régions qu’Analamanga.

Andry Nirina Rajaofetra a aussi expliqué que « la gestion des dettes publiques internes et externes revient au Trésor. Il en est de même pour la publication des statistiques y afférentes ». Au passage il a rappelé l’existence des Bons de trésor par adjudication, BTA, et des Bons de trésor fihary, BFT. Ces derniers ont une maturité à moyen terme avec des taux d’intérêt plus que rémunérateurs. 6,8 % en un an, 7,7 pour deux ans et 8,5% en trois ans. Tout le monde peut souscrire à partir d’un million d’ariary. Des simples citoyens aux entreprises.