Rugby – Classement Mondial : Madagascar grimpe au 27e rang

Les succès des Ladies Makis sur les Lionesses du Kenya ont permis à la Grande île de réaliser un énorme bond au classement mondial, passant de la 34e à la 27e position.

Récompen­se méritée. La Grande île occupe désor­mais la 27e place du classement mondial de rugby féminin. Elle profite des performances des Ladies Makis durant la Rugby Africa Women’s Cup. Ce qui lui a permis de réaliser un bond considérable dans ce World Ranking.

Le samedi 3 juillet, les Ladies Makis avaient battu une première fois les Lionesses du Kenya. Elles se sont imposées sur le score de 27 à 15 au Nyayo Stadium de Nairobi. Une victoire retentissante face à des adversaires qui évoluaient dans leur antre.

Une victoire synonyme de revanche également, après le revers cuisant face à ces mêmes Lionesses en 2019 en Afrique du Sud.

Grâce à ce premier résultat probant, Madagascar avait alors amélioré son classement une première fois, en passant du 34e au 29e rang. Soit un bond de cinq places. « L’équipe féminine de Madagascar a atteint sa plus haute position au classement mondial chez les femmes », pouvait-on lire sur le site web World Rugby.

Dimanche, les deux formations se sont de nouveau retrouvées au Nyayo Stadium. Et comme lors de la première confrontation, les Ladies Makis ont pris le dessus. Elles l’ont emporté sur le score de 10 à 0.

1,05 point

Un nouveau succès remarquable, qui a impacté encore une fois le classement mondial. « Madagascar a gagné 1,05 point après cette victoire. Ce qui a suffi pour les hisser au-dessus des Tonga et de la Zambie et pour atteindre la 27e position, la plus haute de son histoire. Le Kenya reste 25e avec un demi-point d’écart », publie de nouveau le portail World Rugby, hier.

La Grande île avait intégré ce classement mondial au mois d’août 2019. Elle se trouvait alors à la 41e position à l’époque. Ce tableau réunit les 55 meilleures nations de la planète en rugby féminin.

Une mise à jour est programmée à chaque début de semaine. D’où les bonds réalisés par Madagascar au lendemain des succès sur le Kenya.