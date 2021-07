Prévention du coronavirus – Les gestes barrières ignorés

Le respect des gestes barrières est de plus en plus négligé. Le port de masque est plus que jamais abandonné.

Le respect des gestes barrières n’est pas derigueur. Les récalcitrants au non-respect des gestes barrières contre la maladie à coronavirus, circulent dans les lieux publics, sans soucis. Des personnes qui ne portaient pas de masque passaient sous les yeux des forces de l’ordre sans qu’elles soient sanctionnées, hier.

On n’a pas vu une ombre de personnes soumises à des Travaux d’intérêt général (TIG) dans le centre-ville, notamment, à Anosy, à Mahamasina, à Antanimena ou à Andravoa­hangy, hier, alors que dans ces quartiers très fréquentés, beaucoup ne portaient pas de masque. Pas plus tard que dimanche, pourtant, le chef du gouvernement, Christian Ntsay, a annoncé, une intransigeance au non port des masques et une obligation aux TIG, aux rebelles. Il a rappelé, que le virus de Covid-19 est toujours présent, et que le respect des gestes barrières est le moyen le plus sûr pour lutter contre la maladie.

« La Police nationale a toujours poursuivi le contrôle du respect des gestes barrières et appliqué les travaux d’intérêts généraux aux rebelles. Mainte­nant, nous allons nous concentrer plus, dans le contrôle du respect du couvre-feu. Tout le monde doit être chez lui, à minuit », lance une source auprès de la Police nationale.

Dans son bilan journalier du 12 juillet, la Police nationale a rapporté cent soixante-neuf personnes sanctionnées dans la ville d’Antananarivo et dans les districts voisins. La plupart de ces rebelles ont été interpellées dans le district d’Atsimondrano, et dans le quartier d’Analamahitsy. Le contrôle du respect du port de masque dans les véhicules de transport en commun continue, également. Soixante dix-huit ont été contrôlés, hier. En général, le port des masques est respecté dans les Taxi-Be. Les transporteurs exigent à leurs passagers d’en porter. Beaucoup baissent leur garde, en pensant que l’épidémie de coronavirus est terminée. Mais les chiffres montrent que l’épidémie est toujours présente.