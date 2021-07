Miarinarivo – Quatre pèlerins périssent dans un accident

Une Volkswagen Crafter a terminé sa course dans un ravin, hier, à Ambohimitarona Miarinarivo. Quatre de ses occupants sont décédés et six autres, dont le chauffeur, gravement blessés.

QUATRE personnes d’une même famille ont trouvé une mort dramatique suite à une sortie de route de leur minibus, un e Volkswagen Crafter, hier vers six heures du matin, à la hauteur d’Ambohimitarona Miarinarivo.

Des familles, des fidèles catholiques rentrant de l’ordination d’un évêque à Tsiroanomandidy et des simples passagers habitant à Arivonimamo voyageaient dans ce véhicule.

Le chauffeur aurait somnolé, selon la gendarmerie saisie de l’enquête. Il a perdu le contrôle en abordant un virage dangereux. Suite à l’embardée vers la gauche, le véhicule a effectué plusieurs tonneaux pour finir au fond d’un ravin d’environ dix mètres.

Les occupants d’un taxi brousse en direction de la capitale ont porté secours aux victimes. Ils ont également alerté les forces de l’ordre.

Les passagers de la Crafter, pris en sandwich entre les sièges, ont été désincarcérés. À cause de la violence des chocs consécutifs, deux d’entre eux ont succombé sur place. Deux autres ont rendu leur dernier souffle dès leur arrivée au centre hospitalier de référence régionale de Miarinarivo. Ils sont respectivement âgés de 45 à 52 ans.

Polytraumatismes

Le chauffeur et cinq autres passagers, tous des adultes, ont gravement été touchés. Ils souffrent de polytraumatismes, selon les explications d’un médecin traitant qui préfère ne pas évoquer leur pronostic vital.

Le minibus est endommagé à 75%, selon les constatations de la gendarmerie. Les vitres et le pare-brise ont volé en éclat. Le capot et le moteur ne sont plus qu’un tas de ferrailles.

Les familles des défunts sont déjà arrivées à Miarinarivo. Elles ont récupéré les dépouilles.

« Il y a peu de panneaux de signalisation sur cet axe. C’est pour cela que les usagers doivent faire très attention en roulant. Des gendarmes ont été déployés sur tous les points accidentogènes, depuis Ankadinondry Sakay jusqu’au pont de Trano Vy, du jeudi au dimanche, pour les sensibiliser. Nous avons pu constater qu’ils ont tous respecté les consignes, car il ne s’est produit aucun accident », souligne un officier à la compagnie de la gendarmerie de Miarinarivo.