Examen – Le grand bond des élèves au CEPE

Les résultats affichés au niveau des CISCO d’Antananarivo Renivohitra et des CISCO voisines ont observé une amélioration. Le temps de révision et l’utilisation des livrets ont favorisé ce bilan.

Dans deux circonscriptions scolaires de la capitale, les résultats du CEPE ont eu une nette amélioration par rapport à l’année dernière. Dans d’autres zones administratives pédagogiques (ZAP ) comme celui du Fenoarivobe, on enregistre un pourcentage de réussite de 76,81% cette année.

Des méthodes de révisions ont permis de renforcer le niveau des élèves pour cette année. Des cours de remédiation et l’examen blanc ainsi que les outils pédagogiques adéquats ont suffi pour obtenir une augmentation du taux de réussite de 4 à 5% cette année. « La répartition du programme par semaine et par mois a permis d’assurer l’évaluation de chaque élève, la veille des examens. Les lacunes ont été aussitôt repérées par les enseig­nants », explique Andriamia­katsilavo Raoniherijaona, directeur de la pédagogie au niveau du ministère de l’Éducation nationale.

La période de révisions a été plus longue que celle de l’année dernière. « Pour cette année scolaire, les élèves ont eu un mois pour les révisions au début de l’année scolaire et ce, afin de pallier les lacunes engendrées par le contexte sanitaire», explique-t-il. Chaque région avait son propre sujet.

« Chaque DREN a proposé quatre sujets pour la session 2021, le ministère central en a choisi un seul sur ces propositions », indique le responsable.

Livret d’auto-apprentissage

L’utilisation des dictionnaires a été bénéfique pour les classes d’examen et principalement pour la classe de 7e . Ils ont été distribués au niveau des écoles. « Les élèves ont besoin du Rakibolana pour l’Expression orale sur le Français. C’est un outil important. En tant qu’enseignant, j’ai également utilisé le dictionnaire pendant la préparation des cours de révisions des élèves en classe de 7e », indique un directeur d’une école primaire publique dans la capitale.

Les livrets d’auto-apprentissage ont facilité la vie des élèves. Six cent trente six mille livrets en version Physique ont été distribués. « Des livrets pour les Mathéma­tiques, Malagasy et Français ont été distribués pour appuyer le niveau des élèves en 7e . Les élèves ont également utilisé le dictionnaire Rakibolana. Ce qui a été d’une grande aide dans l’apprentissage des langues », explique-t-il. Des examens blancs ont été organisés à plusieurs reprises auprès des établissements publics de la capitale et dans d’autres régions. « Le CISCO Ihosy est le parfait exemple pour illustrer l’avantage des examens blancs. Les différentes lacunes y ont été détectées à temps », renchérit le directeur général de la Pédagogie.