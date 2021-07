Action sociale – Des centres de santé équipés

La prise en charge des patients du centre de santé de base niveau II (CSB II) d’Antsampandrano Ilafy, et de ceux du centre hospitalier de référence régionale (CHRR) d’Antsirabe, s’améliorera. Le Consulat de Monaco, en collaboration avec l’Association Dévelop­pement et Solidarité (ADS), a octroyé des matériels et des consommables à ces deux formations sanitaires.

Le CSB II à Atsampan­drano, avec qui le Consul a t de Monaco coopère depuis 2020, a reçu un échographe, une lampe mobile sur pied, un fauteuil dentaire, un compresseur dentaire, un fauteuil roulant, un carton de super fuseurs, un carton de robinets à trois voies, un carton de cathéters chirurgicaux et deux cartons de Vygon valve life.

Le CHRR d’Antsirabe, pour sa part, a été doté de divers consommables et matériels médicaux pour les différents services de l’hôpital, à savoir: un fauteuil malade, une chaise trouée, un chariot de soins, un pied potence, deux plateaux de soins, un détendeur oxygène, un table d’examen, quatre haricots médicaux, un siège accompagnateur, deux cartons de produits nettoyants, un tableau, un carton de tubes de laboratoire, deux cartons de kits artériels, deux cartons de gants d’examen, un aérosol thérapie, deux paquets de solutions hydro-alcooliques, deux cartons de consommables ORL, un lot de consommables dentaires, un carton de gel, trois boîtes de masques d’anesthésie, deux cartons de coton et des kits de masques chirurgicaux. Le consulat de Monaco travaille avec ce CHRR d’Antsirabe, depuis 2008.