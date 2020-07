Enseignement supérieur – La formation en ligne en vogue

Depuis la suspension des cours en salle en raison du coronavirus, des établissements supérieurs privés adoptent la formation à distance. Peu importe le lieu où le futur étudiant se trouve, quelle que soit l’activité qu’il exerce, il peut s’inscrire et poursuivre les cours en ligne.

L’université privée E-media destine, par exemple, ses formations aux entrepreneurs, aux professionnels qui souhaitent décrocher un autre diplôme, aux fonctionnaires qui souhaitent un reclassement. Les femmes au foyer ayant abandonné leurs études mais qui veulent les reprendre, les étudiants qui désirent coupler deux filières peuvent aussi s’inscrire.

Pour cette université, le cours en présentiel compte peu. Elle encourage les jeunes et les professionnels à exploiter les nouvelles technologies telles que les ordinateurs, les téléphones et les tablettes. Avec beaucoup d’assiduité, les apprenants obtiendront leur licence et master au bout de trois et cinq années d’études. Ils peuvent opter pour la communication audio visuelle et médiatique, le marketing, la publicité et le journalisme, l’informatique et télécommunication, le management, le droit et la diplomatie. L’effectif est limité.