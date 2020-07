Bras de fer – Disparition du DTN Manda

L’actuel directeur technique national de la commission nationale de bras de fer, Manda Andrianaivo­ravelona a succombé d’un arrêt cardiaque ce samedi à l’âge de 52 ans.

« Considéré comme cas suspect de la covid-19, on lui a fait le test et on attend les résultats », nous confie sa femme jointe au téléphone. Manda Andrianaivoravelona avait occupé le poste de directeur technique national de la commission nationale du bras de fer depuis environ trois ans.

Il était connu depuis longtemps comme membre actif et grand technicien du club de musculation d’Antsahamanitra, pour devenir plus tard président du club. Cette commission présidée par Abavola Randriamampianina, directeur technique national de la commission de bodybuilding est depuis des années associée à la Fédération malgache d’haltérophilie, de musculation et de culturisme.

Pour des mesures sanitaires, ses collaborateurs dans le domaine du sport nous ont indiqué qu’ils ne peuvent pas venir sur place présenter leurs condoléances. Encore en cours de préparation de différents dossiers hier, la famille n’a pas pu encore communiquer la date de l’inhumation, mais sûrement le plus tôt possible, précise l’épouse du défunt.