La Réunion – Des produits importés retirés du marché

Colle cancérigène, vanille pourrie, faux miel, curcuma,… La répression des fraudes réunionnaise a retiré ces produits du marché depuis le début de l’année.

Le pôle concurrence, consommation, et répression des Fraudes de la DIECCTE (Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) vient de publier hier un bilan des contrôles de conformité des produits importés effectués depuis le début de l’année 2019. Certaines saisies sont étonnantes, à l’image de ces fausses épices importées de Madagascar, ou de ces tubes de colles aux substances cancérigènes venues de Chine.

Les contrôles de conformité des produits importés réalisés par la DIECCTE ont donné lieu, ce premier semestre, à cent soixante prélèvements sur des produits alimentaires, et cinquante sur des produits industriels. Le pôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’est aussi préoccupé des vingt alertes reçues concernant des produits commercialisés bien que dangereux. Sur le total des échantillons analysés, 7% ont révélé une importante non-conformité.

Parmi les produits contrôlés, une importance particulière a été donnée à ceux importés de Madagascar : plusieurs gammes de produits cosmétiques, du savon aux crèmes, en passant par des poudres, ont été retirées du marché ou détruites, car dangereuses. Ce fut le cas également pour plusieurs centaines de poupées, des ustensiles de cuisine, ou même des marmites et des poêles dont la teneur en plomb empêchait leur mise sur le marché. Un état des lieux du marché réunionnais est par ailleurs en cours.

Des amendes et procès-verbaux pour tromperie seront transmis au parquet pour sanctionner ces faits. À noter que ce délit est puni de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

Emprisonnement

Les saisies d’aliments non-conformes venant de Madagascar sont nombreuses. Ainsi, la DIECCTE a saisi et détruit :

• 5,5 tonnes d’arachide pour un risque de présence d’aflatoxines (substance cancérigène) ;

• 300 kg de gousses de vanille en voie de putréfaction et impropres à la consommation ;

• 72 flacons d’extraits de vanille qui n’étaient qu’un arôme de synthèse ;

• 100 kg de curcuma qui contenaient essentiellement une matière exogène (jusqu’à 60% d’amidon) et plusieurs colorants artificiels interdits ;

• 270 litres de miel dont les protéines de miel avaient été remplacées, jusqu’à 87%, par l’ajout de sucre exogène ;

• 800 kg de riz charançonné impropre à la consommation.

Le pôle répression des fraudes indique par ailleurs qu’au-delà de leur mauvaise qualité, ces aliments faisaient aussi l’objet de fraudes lourdes de transformation et de falsification des denrées. «Ce délit peut être puni de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende», prévient-il.

