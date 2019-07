Cyclisme – Jeux des Îles et Tour de Congo en parallèle

Deux sélections malgaches disputeront, à partir du jeudi 18 juillet, deux compétitions internationales différentes. Elles sont en regroupement depuis le mois de mars.

J-5. Madagascar aura deux sorties internationales la semaine prochaine. Cinq coureurs défendront les couleurs nationales au Tour de Congo, le jeudi 18 juillet, tandis que quatre autres participeront aux dixièmes Jeux des Iles à l’île Maurice du 19 au 28 juillet. Ces deux sélections nationales s’entrainent ensemble depuis le mois de mars.

Quatre cyclistes forment l’équipe nationale pour les Jeux de Maurice. Deux d’entre eux, dont Emile Andria­nantenaina du Force Cycliste sport Antananarivo et Dama Miarintsoa du Vélo Club d’Antananarivo, ont déjà participé à cette joute régionale. Dama avait brillé aux derniers Jeux de La Réunion en 2015 en remportant la médaille de bronze.

Emile compte, pour sa part, quatre titres en Tour de Madagascar. Les deux autres qui complètent la liste sont Nambinintsoa Randria­nantenaina du FCSA et Herman Rakotonirina du FCA. Trois épreuves sont au programme à Maurice, à savoir la course contre la montre individuelle, la course contre la montre par équipe, et la course en ligne sur route.

Quant à notre participation au Tour de Congo, cinq cyclistes et l’entraineur national, Naly Ravelonarivo, partiront le vendredi 19 juillet, dont la plupart sont des habitués au Tour international de Madagascar.

Intensif

Le club VCA aura deux représentants, Houlder Mohamed et Joharivelo Andrianjanaka. Tandis que les trois autres sont Jean Marc Rakotonirina du CCPAM, Médéric Rakotondravao du FCA et Toky Rakotonirina de l’ACA. Deux épreuves, dont la plus longue distance est de 160km, seront au menu à ce rendez-vous international. Ce sera notre deuxième participation après celle il y a deux ans.

« Nous programmons chaque semaine une course d’endurance de 120km ou de 130km, avec beaucoup de travail de condition physique, de vitesse, de musculation en salle sans pour autant négliger la récupération », confie Naly Ravelonarivo. « On a fait aussi des courses de vitesse plat en aller et retour au By-Pass, sur une distance de 40km à 60km », poursuit-il.

« La Fédération a en sa possession depuis les Jeux de 2007 vingt-quatre vélos en carbone, mais d’autres coureurs préfèrent rouler avec les leurs », a mentionné ce technicien.

Ce dimanche, les sélectionnés effectueront un test de course en ligne sur la RN1 sur une distance de 130km.