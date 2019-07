CCESCA Antanimena – Farakely fait rêver avec « Nofiko »

Des retrouvailles qu’elle promet enchanteresses pour tous les férus de bà-gasy et de musique folk acoustique. Ainsi se décrit le grand concert de la chanteuse Farakely.

Loin d’être une simple mélomane rêveuse, qui fait tout aussi bien rêver le public par sa douce voix. Fara Randrianarivo ou Farakely de son, nom de scène, nous convie à festoyer à nouveau aux rythmes de ses chansons ce dimanche 21 juillet à partir de 15h au CCESCA Antanimena.

Artiste à la musicalité chaleureuse, elle égayera, une fois de plus, cette scène, qu’elle affectionne particulièrement, de son talent pour l’occasion.

Ayant sorti récemment son second album intitulé « Nofiko », au début de cette année, Farakely annonce alors un concert admirable de sa part avec un parterre d’invités exceptionnels. Fidèle à elle-même, à l’instar de ce qu’elle a toujours entrepris auparavant, la chanteuse laissera la part belle aux échanges avec le public, pour l’occasion. De plus, forte de cette proximité avec ses inconditionnels, elle le satisfiera aussi d’une mise en scène haute en couleurs pour mieux les éblouir. « Ce sera là une véritable communion musicale entre les musiciens et moi, mais surtout avec le public. Je vous réserve ainsi de belles surprises, car, outre les chansons que vous connaissez déjà, j’y présenterai aussi de nouveaux titres inédits », confie Farakely.

Fière d’être malgache

Avec un répertoire de près d’une trentaine de chansons, Farakely s’affichera avec grâce, fière et représentative des couleurs du pays. Un amour et une passion pour la Grande île, qu’elle se plait, d’ailleurs, à chanter dans sa chanson intitulé « Malagasy ». Pleine d’émotions, ces retrouvailles avec Farakely raviront les férus du bà-gasy de tous âges et de tous horizons.

De plus, elle réjouira son auditoire de sa douceur et de son élégance. La chanteuse d’affirmer « Je donnerai le meilleur de moi-même, le temps de cette soirée. En tout, près d’une trentaine de morceaux composera notre répertoire. Des chansons qui reflètent, dans leur majorité, mon histoire et mon parcours aux côtés de ces illustres artistes qui ont toujours été là pour moi ».