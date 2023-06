Une reconnaissance historique pour la culture malgache. Du 12 au 17 juin, Madagascar soumettra officiellement la deuxième partie du dossier de candidature pour l’inscription du «hira gasy» sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Cette démarche importante a été précédée d’une rencontre entre le secrétaire de la convention 2003, M. Tim Curtis et Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de la Communication et de la culture (MCC) avec ses délégations malgaches à l’UNESCO à Paris. « Après cette étape, si les experts de l’UNESCO jugent la candidature conforme, une troisième évaluation aura lieu du 17 au 22 septembre 2023. C’est à ce moment-là que les décideurs, représentant des pays membres de l’UNESCO, se réuniront lors du Comité intergouvernemental, du 4 au 9 décembre 2023, pour prendre une décision finale. C’est à cette date que le résultat de la demande sera officiellement annoncé » a déclaré le ministère de tutelle. À noter que le 8 avril 2022, le MCC a soumis la première partie du dossier de candidature pour le «hira gasy», et en février 2023, il a obtenu une reconnaissance préliminaire, ouvrant ainsi la voie à cette étape cruciale de la procédure. Cette inscription potentielle sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO constituerait une reconnaissance historique majeure pour la culture malgache et ses traditions musicales emblématiques.

Nicole Rafalimananjara