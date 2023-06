TENTATIVE DE SUICIDE – Un possédé reste seize heures dans un puits

Un quadragénaire a survécu à un suicide dans le district d’Andramasina, dimanche. Entraîné par un esprit, selon sa famille, il s’est jeté dans un puits très profond.

Insolite. Le fokonolona et deux gendarmes se sont vivement inquiétés pour un suicidaire, âgé de 43 ans, dimanche, à Sabotsy-Manjakavahoaka dans le district d’Andramasina. Sa famille a expliqué aux sous-officiers subalternes présents sur place qu’il est dominé par des forces obscures. Il est originaire de Sabotsy, mais vit à Tsiroanomandidy. Il vient de rapatrier au village le corps d’un défunt. C’était pendant les funérailles que l’esprit qui se trouve en lui, l’aurait attiré dans cette tentative fatale. Il a d’abord blessé sa propre tête avec une branche. Puis, vers 8 heures du matin, il s’est précipité et jeté dans un puits tari d’une profondeur de 22 mètres. Il portait une bêche. Les autres l’ont cru mort, mais il était toujours en vie et a commencé à parler sans arrêt. Les deux chefs ont rejoint les lieux dès qu’ils ont été avisés des faits. Pourtant, personne n’a osé descendre pour récupérer le quadragénaire qui menace de tuer celui qui viendra le secourir. Il a continué à crier, disant qu’il chasse des démons. Les témoins oculaires lui ont envoyé une corde pour le faire remonter. Sans succès, il a continué à refuser d’émerger du puits. Pourtant, il n’a rien mangé ni bu. Certains témoins ont essayé de répandre sur lui de la balle de riz pour lui faire peur ou lui faire croire qu’il allait être recouvert de terre, mais toujours aucun effet. À court d’idées après seize heures d’attente angoissante, soit à minuit, ils ont prononcé des mots gentils pour l’apaiser. Finalement, il a accepté d’attraper la corde pour s’extraire du trou.

À minuit

Blessé et couvert de poussière, il a été conduit par sa famille voir un médecin. À 3 heures du matin, il a quitté son lit et menacé une personne avec un bris de verre. Alors, il a été arrêté et ligoté. On a conseillé à ses proches de le renvoyer à Tsiroa-nomandidy. En attendant, un gendarme s’occupe de sa garde. « Il raconte qu’il a peur d’être sacrifié à l’enterrement d’un membre de sa belle-famille. Il ajoute, quand il était dans le puits, qu’il y restera si les personnes venues aux obsèques ne partent pas », rapporte un habitant de Sabotsy- Manjakavahoaka.