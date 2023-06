PRÉCARITÉ – De plus en plus d’enfants astreints au travail

Le travail des enfants est en recrudescence. Certains entrent dans le marché du travail, très jeune.

Un petit garçon de 1 mètre et quelques, transporte difficilement, un lourd sac rempli de linges mouillés sur sa tête. Il s’appelle Feno. Il a 9 ans. Et travaille comme « homme à tout faire » dans un ménage, non loin de la capitale. « J’ai été contraint d’arrêter l’école lors de la dernière rentrée scolaire. Mes parents n’avaient plus de moyens pour me scolariser. Depuis, j’aide ma grande sœur dans cette maison. Je fais un peu de tout. », lance ce garçon, essoufflé. Hier, dans le cadre de la journée mondiale de Lutte contre le travail des enfants, il a été chargé de faire la lessive avec sa sœur et de les transporter chez leur employeur. Il ne cache pas son désir de retourner sur les bancs de l’école. « Le travail me fatigue. J’aurais bien aimé continuer les études pour devenir un transporteur, plus tard. », lance-t-il, le regard dans le vide. Le travail des enfants semble gagner du terrain à Antananarivo. Nous rencontrons de plus en plus d’enfants déscolarisés. Les uns se pavanent dans les rues, pour quémander. D’autres, dans les champs, pour aider leurs parents à travailler la terre. Il y a, également, ceux qui sont dans les travaux domestiques, dans le commerce, dans le transport de marchandises.

Laissé à son sort

Dans la plupart des cas, les parents les ont déscolarisés, faute de moyens. Certains d’entre eux sont encore très jeunes. À l’instar de Feno, dont la croissance semble s’arrêter. Ses tâches quotidiennes, comme chercher de l’eau, arroser les plantes, transporter les achats, les linges, ­mettent en danger son développement physique. Le petit garçon est laissé à son sort. Personne n’intervient. Alors que Madagascar a ratifié la convention de l’Organisation Internationale du Travail, relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est fixé à 15 ans. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), l’enquête nationale sur la situation sociodémographique des ménages (MICS 6- 2018) a révélé que près d’un enfant sur deux, âgés de 5 à 17 ans est impliqué dans le travail des enfants (47%). Ils entrent dans le marché du travail, assez tôt. 36% des enfants de 5 à 11 ans exercent des activités économiques. La lutte contre le travail des enfants reste, une lutte de longue haleine.