NÉCROLOGIE – Anja Andriatiana n’est plus, ses proches en parlent

Anja Seheno Sambatra Andriantiana a tiré sa révérence à l’âge de 39 ans. Suite à un cancer de thymus qui l’a torturé depuis un an et demi. Il a été admids dans l’hôpital Girard et Robic Soavianandriana pendant une semaine avant de s’éteindre. « Cest un petit frère formidable et il m’a toujours obéi. Anja a une profonde affection pour notre mère. » raconte Sarindra Seheno, la grande soeur du défunt. Anja est passionné de la photographie et de la musique. Il dessine également. Selon toujours sa soeur, Anja aime particulièrement manger, il arrive à finir une pizza en entier. Selon Minomalala Raholimanantsoa, une actrice et cinéaste, « c’était dans le feuilleton Anjely nivadika que je l’ai connu. Il tient le rôle d’un époux et d’un père attentionné qui se bat pour le bonheur de sa famille malgré les adversités affrontées. Pendant la réalisation, il était du genre qui apprend vite et ce n’était pas un problème pour lui de jouer son rôle. Il est timide, peu bavard. Je suis si triste d’apprendre qu’il n’est plus de ce monde. » Connu de tous en tant que jury dans une télé réalité à Madagascar, Anja Andriantiana est le fondateur de l’agence Lolita, une agence de mannequinat. Il a travaillé chez No Comment Madagascar. Sa dépouille sera inhumée à Ankomby, le mercredi 14 juin 2023, après une messe célébrée à l’église FJKM Tranovato Ankazondandy.