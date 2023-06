MUSIQUE – Poety Rebely, ses chansons reflètent une cause féminine

« Azafady Baba », une chanson qui éveille la pensée de tous et chacun sur le choix des jeunes femmes concernant le mariage. Pour la poétesse-slameuse Poety Rebely, « Anindaotse » est le titre de son premier album de spoken-word, sorti le 20 avril dernier. Les 13 titres de cet album renferment des messages forts. Tels que le quotidien des femmes, leurs luttes et leurs émotions. Parmi eux, « Fily rafoza », « Ampela zaho», « Vita tantara ». Une séance d’écoute collective et de discussion de l’album a été organisée samedi dernier au CRAAM Ankatso. Avec des acteurs culturels invités à critiquer « Anindaotse ». Selon le professeur Serge Henri Rodin, enseignant-chercheur en art, « Poety Rebely, à travers son art, est une battante qui ne se laisse pas faire. » Danielle Holy, une écrivaine, a ajouté que « toutes les œuvres de Poety Rebely devraient être traduites en langue française ou anglaise.» Notons que ses poèmes sont écrits en dialecte tuléarois. « Quatre vents soufflent dans le sud de Madagascar. Et Anindaotse en fait partie. J’ai choisi ce titre pour rendre hommage à ma ville natale. Peu importe où je vais, mes origines font toujours partie de moi. Ce vent qui souffle du côté sud ouest de la Grande île présente un effet. D’abord il dorlote les makis pour ensuite se mettre à souffler brusquement, réveillant alors les bêtes et les faisant tomber par la suite, » a raconté Poety Rebely, lors d’une séance d’écoute collective de son album au CRAAM Ankatso. Poety Rebely, de son vrai nom Faralalaina Elia Olsenie Rasoanivo, est poétesse slameuse depuis 2010. Elle attaque directement les sujets qui touchent les femmes, l’inégalité des genres, la relation mère-enfant, la rupture amoureuse, les problèmes conjugaux, avec des textes engagés. La slameuse a récemment reçu l’insigne de chevalier de l’Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture. Son album audio est disponible sous une clé USB désignée.