MIGRATION INTERNE – Des craintes en l’absence d’un bon dispositif

La présence des migrants venant du Sud dans la région Boeny ne laisse pas tout le monde indifférent. Les trois émissaires de la coopération allemande ont effectué des visites d’échanges dans la commune rurale de Tsaramandroso RN4, à Andranofasika, dans le district d’Ambato-Boeny, et à Katsepy, auprès des immigrants, la semaine dernière. Lors du compte-rendu qu’elles ont présenté au gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, elles ont résumé le résultat de la rencontre. « Une trentaine d’échanges ont été réalisés avec les habitants des communes, les émigrants et les leaders des localités. Nous avons discuté longuement avec tous. Nous avons évoqué avec eux les relations sociales des immigrés avec les communautés où ils vivent, les relations économiques et l’organisation gouvernementale des immigrés dans la commune ainsi que les relations entre les originaires des deux régions, Androy et Boeny », rapporte l’une des missionnaires. « La résolution de cette situation est très délicate et difficile pour les autorités locales. Il faut faire preuve d’une très grande prudence sur cette question de migration interne. Vos points de vue sont très importants. La migration interne provoquera d’énormes préjudices et détruira beaucoup de choses si elle n’est pas bien étudiée. Un suivi du développement du projet initié par la coopération allemande sur la migration interne dans la région Boeny est nécessaire. Et une cellule de veille devrait être mise en place, en attendant », souligne le gouverneur Les envoyées allemandes feront un compte-rendu aux trois ministères par cette migration concernés à Antananarivo. Les résultats de l’enquête seront aussi rapportés auprès de la coopération en Allemagne.