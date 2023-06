MELVIN ADRIEN – « Je ferai la noce avec l’équipe »

Le gardien de but, quart de finaliste à la Can 2019 en Égypte, Melvin Adrien, a rejoint l’équipe nationale hier, deux jours après son mariage. Melvin et Aurélie viennent de se dire «oui» le vendredi 9 juin au Golf de Bassin Bleu à La Réunion, après dix ans de vie de couple. Interrogé sur sa forme physique car il devrait partir en voyage de noces, il répond: «Ça me tient à cœur de représenter le pays. Mainte­nant, j’ai des obligations professionnelles, … je fais tout pour être la, je vais être prêt. Je vais préparer du mieux possible… Il n’y aura pas de voyage de noces car je suis venu ici pour le match de dimanche… Je ferai la noce avec mon équipe nationale», rigole le nouveau marié. «Je me prépare comme d’habitude… ça ne va pas être facile, mais avec l’équipe qu’on a, on a la possibilité de faire quelque chose. Je suis bien concentré avec un bon état d’esprit», ajoute-t-il. Melvin a aussi affirmé que sa famille compte beaucoup pour lui, mais il priorise également sa carrière professionnelle. «J’ai ma famille qui m’accompagne aussi dans ces moments-là. Souvent on dit que Melvin et les femmes à Madagascar (hein) … Peut-être ça peut fâcher mais je reste un homme comme tout le monde. Je suis ici pour mon pays, pour donner le meilleur de moi-même, apporter mon expérience et suis très content d’être là», conclut-il.