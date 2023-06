MARCHÉS PUBLICS – Contrôle a posteriori pendant deux mois

Le directeur de la Commission régionale des marchés publics Naomi Rabemananjara a annoncé le 6 juin, le contrôle a posteriori des marchés publics dans le pays, en particulier dans la région Boeny. Il durera deux mois. C’est-à-dire que les précédentes opérations réalisées seront soumises à ce contrôle ou audit. « Nous ferons un contrôle a posteriori, sur ce qui a été fait chaque année. Le contrôle concerne également la transparence de la gestion des personnes responsables des marchés publics (PRMP). Tous les services techniques décentralisés et les organismes rattachés à l’État sont concernés par ce contrôle. Il faudra deux mois pour mettre la structure en place dans tout Madagascar. Ceux qui ont été vérifiés, recevront un rapport et des corrections du ministère de l’Économie et des finances », déclare Naomi Rabemananjara. « Même si nous avons commencé à travailler avec les PRMP pendant une courte période, nous ressentons les changements et les développements dans la région concernant le contrôle du marché des bars publics. Nous confirmons notre attachement à une gestion transparente et à l’adoption de lignes directrices d’amélioration, à partir de ce contrôle », rassure le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga. Les deux parties ont également discuté des progrès vers la numérisation des marchés publics. « Une formation sur la digitalisation a été déjà réalisée pour la commune, la région recevra la formation l’année prochaine », explique le directeur régional.