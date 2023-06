Une belle prise pour les gendarmes et la cellule coordonnatrice d’Ambondro­mamy, le mercredi 7 juin. Huit cent soixante-quatorze kilos de feuilles de tabac transportés illicitement de Tanambe à Ambatondrazaka et destinés à être écoulés à Andrano­fasika, ont été saisis. Dix personnes ont été appréhendées dont trois femmes. La saisie de ces marchandises prohibées a été réalisée à la suite d’un piège tendu et basé sur des d’informations obtenues auprès des citoyens. La patrouille de nuit des gendarmes menés par l’officier de coordination, le lieutenant Rakotozafy, à Ambondromamy, s’est déplacée immédiatement dans le village de Miarinarivo, de la commune rurale d’Andrano­mamy, après avoir reçu les renseignements. Les gendarmes ont retrouvé la voiture qui transportait les marchandises ainsi que les contrebandiers et les receleurs. « La loi en vigueur en République de Madagascar interdit l’exploitation, le transport et la vente illicite de tabac ainsi que la prise de ces stupéfiants. De jour comme de nuit, la gendarmerie nationale procède à des patrouilles pour instaurer la sécurité », a déclaré l’officier. Les trafiquants sont déjà placés sous mandat de dépôt.