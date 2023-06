FOOTBALL – ÉLIMINATOIRES CAN – Douze expatriés sur quatorze sont là

La préparation se poursuit pour les Barea en vue du match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Can. Madagascar recevra ce dimanche le Ghana à Mahamasina.

Presque au grand complet. Les Barea affronteront les Black Stars du Ghana dimanche, à 17 heures au stade de Maha­masina. Le match compte pour la cinquième journée des éliminatoires de la Can. Douze expatriés sur les quatorze sollicités par le sélectionneur Romuald Rakoton­drabe dit Rôrô, sont déjà au pays. Deux expatriés qui ne figuraient pas sur la liste initiale, en l’occurrence Ibrahim Amada et Carolus Andriamahitsinoro, ont rejoint le groupe en cours de regroupement. Carolus a été plutôt appelé pour prendre la place de Njiva Rakotohari­malala qui est pour le moment occupé à préparer les papiers en vue de son retour en Thaïlande.

Six expatriés sont arrivés hier. Romain Metanire, en provenance de Chicago, a débarqué en début d’après-midi. «Le sélectionneur m’a contacté plusieurs fois, comment j’étais, comment j’allais. Je vais plutôt encadrer les jeunes et apporter mon expérience», mentionne Metanire. «Notre ambition est de remporter la victoire. Le Ghana est une équipe très difficile, mais nous allons préparer ce match. Nous allons faire le maximum pour gagner… Je suis prêt mentalement et physiquement», rassure-t-il. Le dernier match officiel de l’ancien défenseur du Minnesota remonte à presque un an. Il a repris l’entrainement au mois de janvier.

Enjeu

Cinq autres sont arrivés en fin d’après-midi en provenance de La Réunion, en l’occurrence le portier du Thonon Evian, Melvin Adrien, l’attaquant de l’AS Excelsior, Angelo Andreas Andrianante­naina, le défenseur de JS St Pierroise, Ando Nampoina Manoelantsoa, le défenseur de Sainte Suzanne, Théodin Roger Ramanjary et le milieu de Jeanne d’Arc, Baggio Mario Rakotoarisoa. «C’est toujours un honneur d’être appelé en sélection… Je serai toujours présent et essaierai d’aider le pays (…) Ça ne va dépendre que de nous, de notre envie, notre état d’esprit», livre Melvin Adrien. «C’est très important de laisser Madagascar à sa place, ou surtout monter et ne pas descendre… Je vais donner le meilleur de moi-même», souligne-t-il. Appelé dans la sélection six ans plus tard, Ando Manoelantsoa dit: «Je vais apporter la pierre à l’édifice pour défendre les couleurs nationales.

Nous avons tant besoin de cette victoire pour ne pas redescendre en phase préliminaire à la prochaine Can.» Quatre expatriés sont déjà arrivés ce weekend, à savoir le milieu du Mouloudia club d’Alger, Koloina Razafindra­naivo, le troisième portier, Allan Rakotovazaha du Cergy Pontoise, le défenseur du FC Arges Pitesti, Dorian Bertrand, et l’attaquant Zotsara Randriambololona. Les deux derniers arriveront ce jour, à savoir, le défenseur de JS St Pierroise Alexandre Fabien Boyer et l’attaquant du RE Virton Hakim Abdallah Djamel. Les locaux sont déjà au grand complet. Ceux qui ont encore joué les demi-finales aller de l’OPL ce weekend ont rejoint le groupe hier.