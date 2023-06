FFKM OBSERVATOIRE ÉLECTIONS  – Lancement de la concertation régionale ce jour

La concertation régionale organisée par la FFKM de Mahajanga débute ce jour jusqu’à jeudi. Elle permettra surtout de mettre en place les stratégies d’observation dans le processus électoral. « Toutes les réunions se dérouleront au temple de l’Église luthérienne de Madagascar à Tsaramandroso-ambony », explique le premier responsable, le pasteur Hubert Andrianarilala. En dehors de la collecte des propositions et suggestions, une formation sera dispensée aux membres de la FFKM, entre midi et 14 heures, durant ces trois jours. Des représentants des quatre Églises des six districts de la région Boeny- Mitsinjo, Ambato-Boeny, Marovoay, Soalala et Mahajanga I et II- assisteront aux ateliers. « La FFKM a établi l’Andrimaso ou observatoire en l’an 2000. La continuation des actions déjà réalisées figure parmi les activités cette année.», explique le président de la FFKM de Mahajanga.