FÊTE DE L’INDÉPENDANCE – Les gadgets « dangereux » autorisés

Le marché de jouets s’anime dans le centre-ville. Les pétards, les lasers, sont pris d’assaut sans aucune mesure d’accompagnement.

Pas d’interdiction, en cette fête de l’Indépendance. Tous les jouets sont autorisés à la vente. Dangereux ou pas. « Si nous n’avons pas sorti un arrêté, cela signifie qu’ils sont autorisés. Ce gagne-pain n’est que passager. Ne mettons pas d’entrave à cette source de revenu. Laissons la population se réjouir», a répondu le général Angelo Ravelonarivo, préfet de police d’Antananarivo, hier, aux questions d’une collègue sur les mesures prises face à la propagation des jouets « dangereux ». À part les pétards, dont la mauvaise manipulation peut entraîner des dégâts importants, comme les blessures graves allant de la brûlure à la fracture. Et leurs bruits qui peuvent gêner. Des médecins et la Circonscription inter-régionale de la Gendarmerie nationale (CIRGN) Antananarivo, ont également mis en garde contre la manipulation d’un autre jouet, en vogue cette année : les lasers. « Ils peuvent entraîner une cécité irréversible, car il brûle le centre de la vision», prévient un ophtalmo-pédiatre. De nombreux enfants ont été déjà victimes de cet objet, à l’étranger. La CIRGN de préciser qu’il ne s’agit pas d’un jouet, mais d’un pointeur laser.

Dernière minute

Ces gadgets sont pris d’assaut chez les commerçants de jouets, en ce moment. À Analakely, où l’ambiance est déjà festive, des parents se ruent sur les lampions, les pétards, les lasers. « Ce sont les commandes de mes enfants », lance Tsiory Razafindrakoto, un père de famille, en train d’acheter des pétards et des lasers. Il ne se rend pas compte du risque de ces objets sur la santé. Les médecins soulignent qu’il ne faut pas pointer ces radiations lumineuses sur les yeux, pour éviter les lésions oculaires. En 2009, le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation a sorti une note interdisant l’usage des pétards, pour raison de sécurité. En 2019, la préfecture de police d’Antananarivo avait prévu de sortir un arrêté rappelant l’interdiction de vente et de lancement des pétards. Elle est revenue sur sa décision, à la dernière minute. La vente de pétards a été finalement autorisée, une décision prise lors d’une réunion de l’Organe mixte de conception (OMC). L’explosion des pétards à proximité ou à l’intérieur des écoles et des centres hospitaliers devrait rester interdite.