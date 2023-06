FESTIVAL DU RUGBY – Les Makis marchent sur les Réunionnais

L’équipe nationale de rugby à XV masculine, les Makis de Madagascar ont dominé la sélection réunionnaise sur le score de 57-22 hier au stade Maki à Andoha­tapenaka lors de la clôture de la journée dédiée au « Festival des rugbys » organisé conjointement par le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère de l’éducation nationale, l’ambassade de France, Malagasy Rugby, Terres en Mêlées, le Comité du Rugby de la Réunion et la Société Générale, Telma, Région Réunion, Rcts et la Star. Dès l’entame du match, les joueurs malgaches ont annoncé la couleur en réalisant une première incursion sur un contre rapide. Arrêtée à 2 mètres de l’embut réunionnais, la première attaque a été arrêtée in extremis. Ce n’est que partie remise car dès la troisième minute de jeu, Madagascar a ouvert son compteur par un coup de pied de pénalité, 3-0. La sélection réunionnaise a du répondant en égalisant de la même manière, 3-3, 6’. Les rugbymen malgaches très rapides en contre ont marqué le premier essai à la treizième minute, mais il a été non transformé, 8-3. Sur une erreur de la défense malgache, la Réunion a marqué son premier essai transformé et elle vire en tête, 8-10.

Solidarité et entraide

D’une réponse du berger à la bergère, Madagascar a marqué son deuxième essai, transformation réussie pour mener de 15-10. Durant les quinze dernières minutes de la première période, les joueurs malgaches ont marqué quatre essais pour mener 36-15 à la pause. La deuxième période n’est que démonstration pour les joueurs locaux avec trois nouveaux essais marqués. Malgré la sortie de deux joueurs malgaches par carton jaune, les réunionnais n’ont réussi qu’à marquer un essai. Le score final a été de 57-22. L’ambassadeur de France Arnaud Guillois n’a pas caché sa satisfaction de la réussite de l’évènement d’hier. “Nous avons une longue présence rugbystique à Madagascar. L’ambas­sade de France à Madagascar a fait pour réunir tout le monde ce jour (hier) pour marquer comme point de départ de la coupe du monde en France au mois de septembre. Le rugby c’est la valeur de solidarité et d’entraide. C’est vraiment un vrai partenariat ». Quant à Marcel Rakoto­malala, président de Malagasy Rugby, il a expliqué que « l’équipe nationale malgache Makis de rugby à XV est invitée à jouer à la Réunion à l’ouverture de la coupe du monde en France au mois de septembre. Cela a montré la sincérité de la collaboration de Malagasy Rugby avec l’ambassade de France et la fédération française de rugby ». Stéphane Manant de la Réunion conquis du jeu malgache a donné son avis sur sa page Facebook: « Madagas­car doit prendre au sérieux la qualification à la CDM pour la zone Afrique, honnêtement après l’Afrique du Sud et la Namibie, vous devriez être le troisième pays du continent voire supplanter la Namibie un jour. Vous avez des qualités physiques (au sens athlétique) monstrueuses, la technicité (comme le jeu léché du Japon) viendra ensuite! C’est tout un programme ».