CONSOMMATION LOCALE – La consommation locale, moteur de croissance

Le président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM), Tiana Rasamimanana souligne l’importance de la consommation locale pour l’économie globale du pays.

Les produits locaux, en termes de qualité, n’ont vraiment rien à envier aux produits importés, pourtant, la population malgache penche souvent pour l’achat des produits importés. Pourtant, la consommation de produits locaux, ou consommation locale, est le meilleur moyen d’encourager les producteurs malgaches qui fournissent les matières premières transformées et commercialisées. Cela pourrait devenir un véritable levier pour le développement économique du pays, avec des créations d’emplois, des professionnalisations des personnels que cela génère. Dans une vidéo publiée hier, le président du syndicat des industries de Madagascar (SIM), Tiana Rasamimanana, insiste sur l’importance de la consommation locale pour l’économie globale du pays et incite les compatriotes à consommer local, pas seulement pour l’économie de Madagascar, mais aussi pour la qualité des produits malgaches qui sont de normes internationales, surtout ceux qui ont le label « Malagasy Ny Antsika ». Six entreprises du groupe INVISO sont nouvellement labellisées Malagasy Ny Antsika. Afin d’obtenir des qualités de produits suivant les normes internationales, le président du SIM préconise la formation des employés.

Le défi

« Pour avoir les produits qui suivent les normes de qualité, il est important que les employés des industries suivent des formations. Ces formations sont assurées en collaboration avec le Fonds Malagasy de Formations Professionnelles. » Il est évident que les produits locaux sont de bonne qualité et n’ont vraiment rien à envier aux produits importés. Néanmoins, la tendance des consommateurs malgaches penche plutôt pour l’achat et la consommation des produits importés. Pour la plupart des ménages malgaches, les prix des produits locaux sont inaccessibles par rapport au pouvoir d’achat qui ne cesse de régresser. D’après un consommateur, le prix exorbitant des produits locaux, surtout les produits de l’artisanat, est un frein à la consommation locale. Il arrive de penser que les produits locaux ne sont pas du tout destinés à la consommation locale, mais directement à l’exportation. La proportionnalité des prix avec le pouvoir d’achat des Malgaches est donc un défi majeur à relever pour le Syndicat des industries de Madagascar pour faire augmenter la consommation locale.

Ravo Andriantsalama