BASKETBALL- MONDIAL U19 – Les Ankoay prêts pour la bataille

J-11. Les jeunes Ankoay garçons U19 qui joueront leur première Coupe du monde de basketball 5×5 à Debrecen, en Hongrie, du 24 juin au 2 juillet, ont quitté le pays hier dans l’après-midi pour un stage de regroupement de dix jours en Serbie. Composée de onze joueurs au départ, mais réduite à dix à cause d’un malaise au dernier moment de Landric Donovan Rakoto­nanahary, la première vague de la délégation malgache s’est envolée sans problème. Sydney Raolimpanantena déjà en France fera partie également du stage en Serbie. Le général Nina Zafi­sambo, manager général de la FMBB, joint au téléphone explique: « Sur l’état de santé de Donovan, nous avons pris les précautions nécessaires en faisant un contrôle auprès de l’hôpital militaire de Soavinan­driana. D’après le médecin, il n’y a rien d’inquiétant et nous espérons que cette semaine même, il rejoindra ses coéquipiers pour suivre son stage de regroupement en Serbie. » Les Ankoay U19 débuteront leur compétition contre les Américains le 24 juin, avant d’affronter le Liban, le lendemain. Le hasard du calendrier a fait que les protégés d’Aimé Randria -coach Mémé- de l’équipe nationale ne jouent pas le 26 juin, jour de la fête nationale malgache, car ils défieront la Slovénie le 27 juin. « Nous espérons que le stage de regroupement de dix jours en Serbie apportera un plus pour nos jeunes Ankoay. Comme leurs frères ainés de basketball 3×3 qui ont battu la France, ils créeront de belles surprises pour le nom de Madagascar durant la Coupe du monde », confie Herison Mandrindrahasina, supporteur venu pour voir le départ des jeunes Ankoay.