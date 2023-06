BASKETBALL – CONGRÈS FIBA – Jean Michel Ramaroson reconduit à son poste

Le président de la Fédé­ration malgache de basket-ball, Jean Michel Ramaroson, est rentré au pays hier. Le patron du ballon orange de la grande île vient d’assister au 18e congrès électif de la FIBA Afrique, qui s’est tenu à Maputo, Mozambique, les 9 et 10 juin. L’assemblée générale a réuni les représentants des cinquante-quatre membres de l’instance continentale. Le numéro un de la discipline à Madagascar a été reconduit pour un deuxième mandat au poste de président de la commission de développement au sein de l’instance continentale. Deux principaux axes figurent dans le programme d’activités de la FIBA Afrique, les compétitions et le développement. «L’équipe va poursuivre ce que nous avons déjà entamé… Une nouvelle compétition sera prochainement mise en place. Il s’agit de la Basketball Africa League, une compétition continentale des clubs dédiée aux femmes… Une académie de formation pour les cadres techniques sera aussi implantée à Abidjan, Côte d’Ivoire» a énuméré Jean Michel Ramaroson, à propos des plus importantes innovations que va apporter la nouvelle équipe de FIBA Afrique. Des joueurs et des techniciens malgaches ont déjà bénéficié de camps d’entraînement ces dernières années en Afrique et aux États-Unis.