ATHLÉTISME – DEPA SAKARAHA – « Il y aura de nouveaux records des jeux »

Indépendance Lahimana alias Depa Sakaraha raconte son stage de cent vingt jours en Chine en vue des Jeux des iles de l’océan Indien.

Madagascar hébergera les XIe JIOI 2023 dans trois mois. Parlez-nous de la préparation de nos athlètes en Chine qui vient de se terminer la semaine dernière?

Le fait d’héberger la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar est un honneur pour le pays. Tous les Malgaches doivent en être fiers. La préparation des athlètes en Chine a duré environ cent vingt jours et elle est considérée comme étant la plus longue. Elle s’est bien passée car nous avons travaillé avec les meilleurs techniciens chinois. En un mot, le bilan est positif.

Comment voyez-vous l’évolution de nos athlètes par rapport à leurs performances à Madagascar?

Faire un stage à l’extérieur apporte beaucoup pour le moral des athlètes. La Chine figure actuellement parmi les pays émergents en athlétisme. Les techniciens qui ont encadré nos athlètes, ont le niveau nécessaire et ils ont été très stricts durant la durée du stage. Plusieurs tests ont été faits et, d’après ce que j’ai vu ici en Chine, je crois qu’il y aura de nouveaux records des jeux pour Madagascar en athlétisme. À titre d’exemple le 100m et le 400m féminins avec l’excellente forme de Claudine Nomenjanahary, en France actuellement, et de Haingo Brigitte Razanajafy avec son record personnel de 11.53 réalisé ici en Chine. Les autres aussi ne sont pas en reste: Lynah 800m (2’14.38), Benandro Sylvain (10.48) 100m, Bruto 100m (10.48), Patrice Remandro (47.23), Vavara 400m (47.32).

Quelles sont alors nos chances de médailles en athlétisme aux JIOI de 2023?

Sur la cinquantaine de médailles à disputer, l’athlétisme malgache compte rafler au moins une trentaine, et pourquoi pas plus, car nous évoluons à domicile.

Deux mois avant l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagas­car, les infrastructures sont loin d’être achevées. Votre impression?

Je ne parle que de ce dont je sais. Tout ce que je peux dire, c’est que l’athlétisme est prêt à se battre pour Madagascar. Que la préparation de nos athlètes au stade des Barea à Mahamasina continue toujours. Et j’espère que l’athlétisme sera premier au classement en termes de médailles.

L’intégration a-t-elle été facile en Chine?

Nous avons été bien accueillis en Chine. L’avantage a été réciproque car nos athlètes servent aussi de sparing-partner pour eux. Je tiens à remercier ici la ville qui nous a recueillis à bras ouvert, sans oublier le gouvernement chinois et je dirai à la prochaine fois.