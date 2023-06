AMBATOSOA – Résolution des problèmes liés à la non adduction d’eau

Réactifs. L’eau potable va arriver dans la nouvelle région d’Ambatosoa. Le ministre de l’Eau, de l’assainissement, et de l’hygiène, Fidiniavo Ravokatra, est descendu dans cette région, le 11 et le 12 juin. Pour apporter des solutions aux problèmes liés à l’eau. Les habitants de cette région s’en plaignaient, pendant la visite du chef d’État, Andry Rajoelina, la semaine passée. À Mananara-Avaratra, Fidiniavo Ravokatra et les techniciens ont repéré l’implantation de l’infrastructure en eau, dans le Centre de santé de base (CSB) II d’Analanampontsy, fraîchement inauguré. « Après les études techniques visant à respecter la protection et la salubrité de l’eau, l’approvisionnement en eau potable de ce centre de santé est tout à fait faisable », indique le ministre de l’Eau. Les techniciens poursuivront les études pour accélérer les travaux et parallèlement l’opérationnalité du nouveau CSB. Les bénéficiaires d’eau potable à Mananara-Avaratra devront, également, augmenter, avec le projet d’extension de l’infrastructure au fokontany d’Ambatomilona. La production devrait couvrir tous les habitants de la ville de Mananara, et desservir les habitants des communes voisines, une fois les travaux terminés. Sa mission s’enchaîne à Maroantsetra. La majorité de la population de ce district utilise des puits. Lors de sa rencontre avec les élus dans les vingt communes de ce district, la mise en place d’une unité de désalinisation a été proposée. L’installation de cette unité de désalinisation sera entreprise par les partenaires.