Remise de don – La fondation SODIAT au chevet d’Amboaroy Talatamaty

Priorité sur la santé. C’est dans ce sens que la fondation SODIAT et l’association «Andry sy fototra ho an’ny fampandrosoana» (AFF), ont appuyé la réhabilitation du bureau du Fokontany d’Amboaroy, à Talatamaty, hier.

Après cette réhabilitation, le bureau du Fokontany d’Amboaroy, Talamaty, fera plus que de l’administration de proximité. Il pourra être un appui au Centre de santé de base de niveau II (CSB II). La raison est qu’il dispose, dorénavant, d’un centre de santé communautaire. Les lieux, selon les explications, pourront accueillir, en consultation, des mères et des enfants, que ce soit pour le suivi de grossesse ou pour la pesée des bébés. Des vaccinations peuvent, également y être faites. Une sage-femme y est en poste, à cet effet.

«La fondation SODIAT accorde une importance capitale à la santé des Malgaches. Sans la santé, il ne peut y avoir de développement. C’est pour cela que plusieurs actions ont déjà été menées pour lutter contre l’insalubrité dans plusieurs communes rurales et c’est légitime que les femmes et les enfants en soient les premiers à en bénéficier», rapporte une communication sur l’action caritative d’hier. Sur la lancée de la réhabilitation du bureau du fokontany d’Amboaroy, l a fondation SODIAT et l’association AFF ont équipé les lieux et ont, notamment, remis du matériel médical au centre de santé communautaire.