Nécrologie – Disparition du directeur général du MNP

Madagascar national parc est en deuil. Son directeur général, le Dr Mamy Rakotoarijaona s’est éteint, hier, à l’âge de 52 ans, à la suite d’une longue maladie, selon les proches du défunt. C’est un grand vide que ce docteur en géographie, ingénieur des Mines et master II en Aménagement et gestion des Forêts et territoires tropicaux, laissera dans le monde de la conservation des aires protégées. « Il m’a marqué par sa volonté et par ses convictions à apporter un nouveau souffle au MNP. Il était très impliqué dans la protection de l’environnement. Chaque fois que des points de feu sont constatés dans des parcs nationaux, il appelle tout de suite les directeurs du parc, et cela à n’importe quelle heure. Il aimait aussi le travail sur le terrain. », témoigne un collègue et ami du défunt.

Le Dr Mamy Rakotoarijaona a travaillé au sein du MNP depuis 2006. Il a été directeur du parc national de Ranomafana, de 2006 à 2013, puis il devient directeur des Opérations auprès du MNP, de 2013 à 2019, avant d’être promu directeur général du MNP, après le départ de son prédécesseur, Guy Suzon Ramangason, lui au s si décédé, en 2020. Petite anecdote, le Dr Mamy Rakotoarijaona a rendu hommage aux héros du MNP, disparus durant l’année 2020. Du feu Guy Suzon Ramangason il avait dit : « Il a beaucoup contribué à la mise en œuvre de la conservation des Aires protégées à Madagascar ».

Le Dr Mamy Rakotoarijaona sera enterré à Ambohimasina Betafo, lundi.