Formation – Les jeunes lycéens plaident en faveur de l’environnement

Vingt élèves issus de deux lycées de la capitale dont le lycée Jean Joseph Rabearivelo et le Lycée Moderne Ampefiloha vont faire un plaidoyer en faveur de l’environnement. L’atelier de formation de ces élèves a eu lieu au 222 Analakely, samedi dernier. « L’objectif pour le projet Dis-moi la terre est de former des jeunes qui œuvrent dans la protection de l’environnement dans la Zone Sud-Ouest de l’Océan Indien, dont Madagascar, Maurice, Rodrigue, La Réunion, Seychelles, Comores. On compte jusqu’ici cent lycéens », indique Ny Hasina Andriantsehenomamonjy, coordinatrice de Dis-Moi la terre Madagascar.

Un plaidoyer va même être concocté par ces jeunes. « Les jeunes lycéens pensent à plaider en faveur d’un changement auprès des décideurs. Il s’agit par exemple d’un texte relatif au recyclage et de la gestion des tris de déchets. On constate un vide juridique sur ce domaine », enchaîne-t-elle. La voix des jeunes serait donc considérée dans la question de préservation de l’environnement. « J’ai choisi d’entrer dans le club de mon lycée ou le club Dis-moi la terre puisque je suis convaincue que les jeunes ont leur mot à dire dans ce domaine. Je prends également la responsabilité de mon avenir », témoigne Maminiaina, une lycéenne en classe de seconde au LMA.