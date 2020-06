Monnaie – Remontée de l’euro par rapport au dollar

Infime gain de point pour l’ariary hier. 4301, 65 ariary pour un euro si 4304,39 ariary avant-hier. Le taux de change d’un euro a dépassé le cap des 4 000 ariary depuis le 12 mai. La raison de cette chute de la monnaie nationale est à mettre sur le dos de la pandémie qui empêche le pays de renflouer ses diverses recettes.

On assiste à une chute vertigineuse de rentrée de devises faute de touristes et faute de commandes à l’étranger pour le textile, le nickel, étranglant ainsi l’exportation et la balance commerciale. L’importation est réduite à près de 60%. Les obligations fiscales sont boudées partout car les transporteurs ne travaillent pas, les entreprises ferment alors que les factures de la Jirama reviennent salées.

La banque centrale apporte une autre explication quant au pourquoi de la dépréciation de l’ariary. « La baisse de l’ariary par rapport à l’euro qu’on observe actuellement est en partie due à la remontée de l’euro par rapport au dollar sur les marchés internationaux, passant de 1,07 il y a 10 jours à 1,135 récemment » précise-t-elle. « En règle générale, la dépréciation de l’ariary par rapport à l’ensemble des devises fortes relève fondamentalement du fait que notre balance des paiements est structurellement déficitaire, nécessitant l’achat de devises étrangères pour être à l’équilibre ». Il faut toutefois relativiser cette dépréciation, car l’ariary en juin s’est déprécié de 3,15% par rapport au dollar depuis janvier 2020 et de 5,10% par rapport à l’euro, « ce qui se rapproche sensiblement du taux d’inflation escompté pour 2020 ».