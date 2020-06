Banque – L’octroi de prêt maintenu

Malgré l’état d’urgence sanitaire et les risques y afférents, les salariés et sociétés peuvent contracter des emprunts auprès des banques.

Au ralenti. Le flux des crédits aux particuliers et aux professionnels est loin d’être stoppé malgré un ralentissement ressenti par les établissements bancaires. Les dirigeants de la Société Générale Madagascar ont exposé ce constat, en marge d’une donation effectuée en faveur de la lutte contre le coronavirus, hier pour le ministère de la Santé à Ambohidahy.

D’après ces responsables, les conseillers bancaires continuent de gérer les dossiers en cours. En revanche, les nouvelles demandes seraient pour l’instant beaucoup plus difficiles à faire passer, voire gelées selon le cas des demandeurs. « Pour le cas des particuliers ayant un statut de salarié et dont l’entreprise employeur est en situation de difficulté, l’octroi du prêt peut être refusé. Dans un contexte pareil, les risques sont élevés. Il se peut que ce salarié passe en situation de chômage technique ou que l’entreprise dépose le bilan. Dans ce cas-là, ces personnes seront encore plus en difficulté si le prêt leur est accordé alors qu’après, ils n’auront plus de revenu pour assurer les échéances » explique Lanto Tina Dreyer, directeur de la clientèle des particuliers et des professionnels.

Trésorerie de soutien

Les banques ont communiqué sur un grand plan de soutien pour les entreprises et les particuliers. À ne citer que les reports d’échéances, l’annulation des pénalités ou encore l’accélération des procédures de crédit. Par ailleurs, en réponse à la demande des sociétés et des professionnels qui subissent les contrecoups de la Covid-19, la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’ Antananarivo (CCIA) s’est jointe à la BNI Madagascar pour présenter le Crédit de Trésorerie de Soutien (CTS). Ceci en guise de preuve de proactivité face à la crise.

Une initiative mise en place pour permettre un amortissable répondant aux besoins supplémentaires en fonds de roulement des sociétés, notamment les clients de la banque qui ont une ligne de crédit à court terme ou les entreprises en difficulté ayant d’autres formes d’engagements en cours. « Des mesures particulières ont été prises pour répondre aux demandes exceptionnelles des entreprises. Les taux appliqués ont été volontairement réduits compte tenu du contexte car il s’agit, d’un geste de solidarité envers les opérateurs économiques et d’une véritable bouffée d’oxygène pour les entreprises. » selon les responsables de la banque.