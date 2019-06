Football -FMF – Un nouveau rendez-vous électoral

L’élection des futurs dirigeants de la Fédération aura lieu le 24 août. Le dépôt des candidatures est ouvert depuis hier.

Tout le monde attendait cette date avec impatience. Elle a finalement été dévoilée à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire (AGE), organisée par le Comité de normalisation de la Fédération Malgache de Football, hier au Carlton Anosy. L’élection du futur président et des membres du comité exécutif de la FMF est fixée au samedi 24 août. « On a établi un calendrier électoral, qui a été proposé à la FIFA, précédemment. Aujourd’hui, on a consulté les dirigeants des ligues régionales, qui l’ont validé. Afin de respecter ce calendrier, on a réduit les délais de recours et de dépôt de dossiers », a expliqué Béatrice Atallah, présidente du Comité de normalisation, après l’AGE.

La réception des dossiers de candidature est ouverte depuis hier et elle s’étalera sur une durée d’un mois, soit jusqu’au vendredi 12 juillet. Comme elle l’avait déjà martelé après sa prise de fonction, Béatrice Atallah a réitéré, hier, qu’il s’agit d’un « nouveau départ ». En d’autres termes, tous les candidats à la présidence de la FMF devront remettre leurs dossiers de candidature.

Lors de l’assemblée générale élective de novembre 2018, qui s’était terminée sur un fiasco, la liste électorale laissait plutôt perplexe. Et ce, sachant que certains postulaient à la fois à la présidence et à un poste au sein du comité exécutif.

Disposition spéciale

Cette fois-ci, cela ne sera plus possible. « Si une personne se présente à la présidence, elle ne peut plus être candidat pour devenir membre du CE. Et vice versa », a précisé la présidente du Comité de normalisation, envers laquelle la FIFA garde toute sa confiance.

« Je suis certaine que le processus électoral va bien se passer et que le Comité mènera sa mission à terme et sans accrocs», a, d’ailleurs, souligné la représentante de l’instance mondiale. C’est justement afin d’éviter les éventuelles entraves, qu’une « disposition spéciale » a été prise, au niveau des textes, « sans pour autant toucher au statut mais plutôt afin d’apporter plus d’éclaircissements », toujours d’après Béatrice Atallah.

Le calendrier électoral de la FMF

12 juin – 12 juillet : Réception des dossiers de candidature

1er août : Publication de la liste officielle des candidats

2 août : Tirage au sort de l’ordre de présentation des candidats dans le bulletin unique et des temps d’antenne sur les médias nationaux

8 août – 22 août : Campagne électorale

24 août : Assemblée générale élective

1er septembre : Proclamation des résultats officiels

2 septembre : Passation de pouvoir entre le Comité de normalisation et les nouveaux dirigeants