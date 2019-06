Dôme RTA – ‘Zay présente l’album « Tsy ho voavaliko »

Un grand cabaret qui s’annonce des plus exceptionnels de la part d’un groupe tout aussi intemporel. C’est ce que ‘Zay propose aux mélomanes de la capitale, ce week-end.

À la veille de la célébration d’un quart de siècle de carrière, le groupe ‘Zay n’en démord pas pour constamment enchanter ses inconditionnels. Ayant fraichement gratifié le public mélomane de son tout nouvel album intitulé « Tsy ho voavaliko », il continue de surprendre, d’émouvoir et de ravir toutes les générations à travers ses compositions.

‘Zay, fidèle à lui-même, scande toujours la poésie, l’amour et le romantisme comme à ses débuts, le tout en étant particulièrement fier de ce lien fort qui l’unit avec ses fans. Emmené par l’incontournable duo fraternel Nary, ou Andrianary Zafindrakoto, et Malala, ou Rivomalala Zafindrakoto, au vocal, le groupe nous revient d’une grande tournée dans l’Hexagone, demain soir, pour un concert unique au Dôme RTA Ankorondrano.

« Il est rare que ‘Zay se prête au jeu des rendez-vous musicaux nocturnes. C’est pourquoi, demain à partir de 20 h tapantes, on vous promet émerveillement et enivrement musical », confie Nary.

Renouveau et nostalgie

D’autant plus que la soirée s’affiche comme un véritable show de trois heures, le tout orchestré par Ivenco, déjà réputé dans le milieu comme un créateur d’émotions.

Pendant ce concert, le groupe ‘Zay délectera le public de ses nouveaux morceaux, mais aussi de ses tubes qui ont longtemps fait sa renommée. L’occasion même pour lui de revisiter, sur la scène du Dôme RTA, vingt trois années de communion musicale avec le public.

Muriel Randriamasi­manana, responsable chez Ivenco affirme « On peaufine pour vous un événement digne de la notoriété du groupe ‘Zay. Autant sur le son et la lumière que la mise en scène en général. Les meilleures conditions possibles ont été requises pour satisfaire et surprendre le public ».

Avec « Tsy ho voavaliko », ‘Zay tourne une nouvelle page de son parcours musical, tout en conservant cette identité qui lui est propre, qui charme à travers ses douces ballades romantiques. De plus, Nary et Malala seront, comme toujours, bien entourés lors de ce concert, notamment avec des musiciens émérites qui sublimeront chacune des chansons qui composent le répertoire de la soirée. À savoir Nini à la batterie, Mika à la basse, Mamy au clavier, Tovo à la guitare et Bim aux percussions. De « Tsy andriko » à « Anontanio azy », en passant par « Ho malalanao » et « Tsotr’izao », jusqu’au plus récent comme « Tsy ho avy intsony », le groupe nous éblouira comme toujours, demain soir.