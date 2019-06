Antsirabe – Une fête de la Musique très chargée

L’Alliance française d’Antsirabe concocte une semaine de fête de la Musique. Y participeront des artistes venus d’autres régions dont le groupe AtsiMözika de Toliara.

Comme à l’accoutumée, la Ville d’Eaux ne manquera pas de célébrer la fête de la Musique. Initiée en 1982 en France par Jack Lang et marquée à l’échelon international depuis 1987, la fête de la Musique à Antsirabe s’ouvrira le vendredi 21 juin et ne prendra fin que le samedi 29 juin. Plus de deux mille spectateurs sont attendus à la cette célébration qui programmera neuf concerts sur huit jours, et organisés dans cinq endroits différents du centre-ville.

Avec les locaux tels que Ambouroots et Sôvazik Bira, respectivement connus dans le style reggae et le sôva, d’autres artistes, issus des régions comme Angie Ambavilanitra de Toamasina, AtsiMözika de Toliara, Nully Gafunk et ArisonVonjy d’Antananarivo, ainsi que Benjamin Piat de France, se succèderont sur les scènes pour présenter leurs styles respectifs et pour chauffer la fête à Antsirabe.

Outre les concerts habituels qui verront la participation d’une dizaine de groupes locaux, nationaux et internationaux, la célébration de cette année se distingue par l’organisation du concours « Tremplin jeunes talents » ouvert à tous les jeunes de moins de 20 ans. Les participants sont ainsi invités à proposer une reprise d’une chanson française, d’une composition personnelle et d’un morceau surprise. Le lauréat gagnera un enregistrement en studio pour le prix du jury, et une participation au concert AtsiMözika avec une enveloppe de 100 000 ariary pour le prix du public. À l’issue de ce concours, le gagnant du Tremplin participera également au gala de clôture de la célébration de la fête de la Musique organisée par l’Alliance française d’Antsirabe, le samedi 29 juin au centre CCCC Lovasoa.