UTOP- 14ÈME ÉDITION – Estrine Rasoa favorite de l’ultra Trail féminin

L’Association ULTRA Trail des O Plateaux (UTOP) présidée par Rivo Andriama­nalina et ses partenaires fidèles ont réussi leur premier pari : réussir avec succès le premier départ des coureurs de l’ultra solo et duo de la distance reine des courses UTOP qui s’étaleront sur trois jours, du vendredi dans la soirée jusqu’à dimanche avec l’arrivée au Lycée français d’Ambatobe. Cent six coureurs les plus endurcis avec la distance de 126 km ou l’ULTRA Trail que ce soit en solo ou en duo, dont 17 dames et 89 hommes ont pris le départ dans la nuit à Marozevo. La question qui se pose est de savoir qui succèdera à Avotriniaina Tahirinirina Jeannot vainqueur de la distance reine l’année dernière. Il a terminé la distance de 126 km en 16h45:31. Deux coureurs français dont Eric Lepine et Etienne Lhopiteau essaieront de s’immiscer entre l’armada malgache. Chez les dames, l’Améri­caine Andrea Clemons, la Française Tanguy Isabelle et la Mauricienne Staub Sandhya tenteront de chercher la victoire auprès des quatorze superwomen malgaches comme Estrine Rasoa vainqueur de l’année dernière (en 22:38:02), Elinoro IndraTsantan’ ny Avo, Fabienne Judie Rakotolahy ou Valérine Vavy.

Volet social

L’arrivée probable pour le premier de la catégorie se situe aux alentours de 10 heures 30 à 11 heures ce samedi. Pour le semi-Trail d’une distance de 70 km, le départ est prévu à 5 heures du matin à Mantasoa et il est joué avec en parallèle avec la lutte pour le championnat de Madagas­car. Le championnat de Madagascar de trail court qui se disputera sur la distance de 35 km (orange T-Rail) mettra aux prises 16 coureurs dont l’objectif est de détecter les coureurs qui représenteront Madagascar aux JIOI de 2023 à la maison. À côté de trail court, il y aura aussi le championnat de Madagascar de trail long appelé le semi-trail de 70 km reliant Mantasoa-Ambatobe (MCB SEMI) sur lequel 9 coureurs seront alignés. L’arrivée probable pour le premier est estimée vers 10 heures le samedi au Lycée Français d’Antananarivo. Les coureurs de Colas X-Trail de 40km ont quitté Mantasoa à 5heures 15. En ce qui concerne l’Orange T-Rail, le départ est prévu à 7h30 à Carion. La durée de trajet est estimée entre 2-3 heures sur route et l’arrivée du premier coureur au Lycée Français d’Ambatobe est prévue entre 10 à11 heures. Pour le 6 Trail, le départ est donné à 9 heures à Soamanandray pour rejoindre le Lycée Français d’Ambatobe, la durée de la course est estimée entre 2-2h30 pour la première arrivée. L’Association UTOP n’a pas oublié de miser sur le volet social de l’évènement car l’opération « Km de cœur » financé par la banque MCB apportera toujours de la joie pour ses futurs bénéficiaires.